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Обманчивое рефинансирование
16 ноябрь 2017 (13:36)
Значительное снижение ключевой ставки Центральным банком России, которое произошло в последние два года, неизбежно привело к тому, что процентные ставки по кредитным продуктам и, в частности, по ипотечным займам, уменьшились. На этой волне большинство банков начали активно продвигать услугу рефинансирования, которая позволяет переоформить заем на более выгодных условиях. Однако, как заявляют аналитики, в большинстве случаев желание снизить долговую нагрузку приводит, наоборот, к ее увеличению.
Услуга рефинансирования кредитов существует давно, однако ее активное продвижение началось в прошлом году, когда ставки по банковским займам начали снижаться. Наиболее популярна эта услуга для ипотеки, ведь на сегодняшний день ставка по этому продукту держится на своем историческом минимуме — 9-10%. Неудивительно, что те, кто брал ипотеку под 14%, теперь хотят ее переоформить на более выгодных условиях.
Однако, как показывает практика, рефинансирование кредита далеко не всегда выгодно для клиента.
В частности, как рассказала одна из клиенток «Абсолют банка», ей пришлось отказаться от идеи рефинансирования ипотеки в «Тинькофф банке», так как в конечном счете ей пришлось бы платить больше, а также переоформлять все документы.
«Ипотечный заем я выплачиваю долгое время, и основная часть платежа составляет само тело кредита. Я решила переоформить заем в другой организации по более низкой ставке. Однако после пересчета в новом банке получилось так, что проценты по кредиту вновь будут составлять основную часть платежа, и лишь маленькая часть будет уходить на погашение основного долга. Выгода по платежам всего 1,7 тыс. в месяц, или 20 тыс. рублей в год. Также с меня потребовали вновь все справки, а страховка вырастет с 4 до 9 тыс. руб. в год», — рассказала клиентка «Абсолют банка».
Эксперты и аналитики отмечают, что в действительности рефинансирование ипотечного займа не такое уж однозначно выгодное действие. Во-первых, подавляющее большинство банков отказываются рефинансировать ипотеку у себя. Кредитному учреждению это просто невыгодно, и поэтом клиенту приходится уходить в другой банк.
«В результате возникает несколько нюансов, которые делают такой переход бессмысленным. В частности, это относится к ситуации, когда ипотечный заем был взят давно, и основная часть ежемесячной выплаты приходится на «тело» кредита», — рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Как он объяснил, рефинансируя его в новом же банке, компания оформит новый заем с новыми процентами по нему. В результате он может оказаться не столь заманчив.
«К тому же придется собирать заново все справки, а иногда и проводить экспертизу недвижимости, что недешево. Будет необходимо снова оформлять страховку и зачастую не только недвижимости, но и жизни заемщика, что также стоит больших денег — до 1,5-1,8% от стоимости кредита», — сказал эксперт «Финам».
Проблемы с переоформлением кредита в другом банке также могут возникнуть, если заемщик недавно сменил место работы. Новый банк-кредитор столкнется с тем, что у потенциального заемщика слишком короткий стаж на новом месте работы, что не является плюсом с точки зрения его кредитной устойчивости.
Таким образом, по мнению аналитиков, рефинансирование ипотеки будет выгодным, только если процентная ставка в новом банке будет как минимум на 1,5-2% ниже. В противном случае расходы на оформление справок, страховок и возможные потери по процентам из-за пересчета «тела» долга превысят все выгоды рефинансирования.
Кроме того, как отмечает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов, условия по рефинансированию в большинстве случаев зависят от самого потенциального клиента.
«Главная задача кредитной организации — переманить часть клиентов из другого учреждения. И им не нужны все подряд, только хорошие. Такие заемщики редко уходят из своего банка, а все те, кто уходит, чаще всего имеют просрочки. Зачастую заемщики с помощью рефинансирования хотят закрыть задолженность в одном банке, взяв кредит в другом. Такие клиенты банкам не нужны, и им предлагают условия хуже, чем они уже имеют», — пояснил Г. Вахитов.
Так или иначе, принимая решение о переоформлении кредита в другом банке, по мнению экспертов, необходимо изучить все предлагаемые требования. Так как в реальности те условия, которые предлагают кредитные организации в рекламе, в большинстве случаев либо не соответствуют реальному положению дел, либо предполагают дополнительные обязательства, которые могут сделать рефинансирование кредита бессмысленным и даже невыгодным.
Услуга рефинансирования кредитов существует давно, однако ее активное продвижение началось в прошлом году, когда ставки по банковским займам начали снижаться. Наиболее популярна эта услуга для ипотеки, ведь на сегодняшний день ставка по этому продукту держится на своем историческом минимуме — 9-10%. Неудивительно, что те, кто брал ипотеку под 14%, теперь хотят ее переоформить на более выгодных условиях.
Однако, как показывает практика, рефинансирование кредита далеко не всегда выгодно для клиента.
В частности, как рассказала одна из клиенток «Абсолют банка», ей пришлось отказаться от идеи рефинансирования ипотеки в «Тинькофф банке», так как в конечном счете ей пришлось бы платить больше, а также переоформлять все документы.
«Ипотечный заем я выплачиваю долгое время, и основная часть платежа составляет само тело кредита. Я решила переоформить заем в другой организации по более низкой ставке. Однако после пересчета в новом банке получилось так, что проценты по кредиту вновь будут составлять основную часть платежа, и лишь маленькая часть будет уходить на погашение основного долга. Выгода по платежам всего 1,7 тыс. в месяц, или 20 тыс. рублей в год. Также с меня потребовали вновь все справки, а страховка вырастет с 4 до 9 тыс. руб. в год», — рассказала клиентка «Абсолют банка».
Эксперты и аналитики отмечают, что в действительности рефинансирование ипотечного займа не такое уж однозначно выгодное действие. Во-первых, подавляющее большинство банков отказываются рефинансировать ипотеку у себя. Кредитному учреждению это просто невыгодно, и поэтом клиенту приходится уходить в другой банк.
«В результате возникает несколько нюансов, которые делают такой переход бессмысленным. В частности, это относится к ситуации, когда ипотечный заем был взят давно, и основная часть ежемесячной выплаты приходится на «тело» кредита», — рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Как он объяснил, рефинансируя его в новом же банке, компания оформит новый заем с новыми процентами по нему. В результате он может оказаться не столь заманчив.
«К тому же придется собирать заново все справки, а иногда и проводить экспертизу недвижимости, что недешево. Будет необходимо снова оформлять страховку и зачастую не только недвижимости, но и жизни заемщика, что также стоит больших денег — до 1,5-1,8% от стоимости кредита», — сказал эксперт «Финам».
Проблемы с переоформлением кредита в другом банке также могут возникнуть, если заемщик недавно сменил место работы. Новый банк-кредитор столкнется с тем, что у потенциального заемщика слишком короткий стаж на новом месте работы, что не является плюсом с точки зрения его кредитной устойчивости.
Таким образом, по мнению аналитиков, рефинансирование ипотеки будет выгодным, только если процентная ставка в новом банке будет как минимум на 1,5-2% ниже. В противном случае расходы на оформление справок, страховок и возможные потери по процентам из-за пересчета «тела» долга превысят все выгоды рефинансирования.
Кроме того, как отмечает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов, условия по рефинансированию в большинстве случаев зависят от самого потенциального клиента.
«Главная задача кредитной организации — переманить часть клиентов из другого учреждения. И им не нужны все подряд, только хорошие. Такие заемщики редко уходят из своего банка, а все те, кто уходит, чаще всего имеют просрочки. Зачастую заемщики с помощью рефинансирования хотят закрыть задолженность в одном банке, взяв кредит в другом. Такие клиенты банкам не нужны, и им предлагают условия хуже, чем они уже имеют», — пояснил Г. Вахитов.
Так или иначе, принимая решение о переоформлении кредита в другом банке, по мнению экспертов, необходимо изучить все предлагаемые требования. Так как в реальности те условия, которые предлагают кредитные организации в рекламе, в большинстве случаев либо не соответствуют реальному положению дел, либо предполагают дополнительные обязательства, которые могут сделать рефинансирование кредита бессмысленным и даже невыгодным.
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