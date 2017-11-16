Обманчивое рефинансирование

Значительное снижение ключевой ставки Центральным банком России, которое произошло в последние два года, неизбежно привело к тому, что процентные ставки по кредитным продуктам и, в частности, по ипотечным займам, уменьшились. На этой волне большинство банков начали активно продвигать услугу рефинансирования, которая позволяет переоформить заем на более выгодных условиях. Однако, как заявляют аналитики, в большинстве случаев желание снизить долговую нагрузку приводит, наоборот, к ее увеличению.Услуга рефинансирования кредитов существует давно, однако ее активное продвижение началось в прошлом году, когда ставки по банковским займам начали снижаться. Наиболее популярна эта услуга для ипотеки, ведь на сегодняшний день ставка по этому продукту держится на своем историческом минимуме — 9-10%. Неудивительно, что те, кто брал ипотеку под 14%, теперь хотят ее переоформить на более выгодных условиях.Однако, как показывает практика, рефинансирование кредита далеко не всегда выгодно для клиента.В частности, как рассказала одна из клиенток «Абсолют банка», ей пришлось отказаться от идеи рефинансирования ипотеки в «Тинькофф банке», так как в конечном счете ей пришлось бы платить больше, а также переоформлять все документы.«Ипотечный заем я выплачиваю долгое время, и основная часть платежа составляет само тело кредита. Я решила переоформить заем в другой организации по более низкой ставке. Однако после пересчета в новом банке получилось так, что проценты по кредиту вновь будут составлять основную часть платежа, и лишь маленькая часть будет уходить на погашение основного долга. Выгода по платежам всего 1,7 тыс. в месяц, или 20 тыс. рублей в год. Также с меня потребовали вновь все справки, а страховка вырастет с 4 до 9 тыс. руб. в год», — рассказала клиентка «Абсолют банка».Эксперты и аналитики отмечают, что в действительности рефинансирование ипотечного займа не такое уж однозначно выгодное действие. Во-первых, подавляющее большинство банков отказываются рефинансировать ипотеку у себя. Кредитному учреждению это просто невыгодно, и поэтом клиенту приходится уходить в другой банк.«В результате возникает несколько нюансов, которые делают такой переход бессмысленным. В частности, это относится к ситуации, когда ипотечный заем был взят давно, и основная часть ежемесячной выплаты приходится на «тело» кредита», — рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.Как он объяснил, рефинансируя его в новом же банке, компания оформит новый заем с новыми процентами по нему. В результате он может оказаться не столь заманчив.«К тому же придется собирать заново все справки, а иногда и проводить экспертизу недвижимости, что недешево. Будет необходимо снова оформлять страховку и зачастую не только недвижимости, но и жизни заемщика, что также стоит больших денег — до 1,5-1,8% от стоимости кредита», — сказал эксперт «Финам».Проблемы с переоформлением кредита в другом банке также могут возникнуть, если заемщик недавно сменил место работы. Новый банк-кредитор столкнется с тем, что у потенциального заемщика слишком короткий стаж на новом месте работы, что не является плюсом с точки зрения его кредитной устойчивости.Таким образом, по мнению аналитиков, рефинансирование ипотеки будет выгодным, только если процентная ставка в новом банке будет как минимум на 1,5-2% ниже. В противном случае расходы на оформление справок, страховок и возможные потери по процентам из-за пересчета «тела» долга превысят все выгоды рефинансирования.Кроме того, как отмечает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов, условия по рефинансированию в большинстве случаев зависят от самого потенциального клиента.«Главная задача кредитной организации — переманить часть клиентов из другого учреждения. И им не нужны все подряд, только хорошие. Такие заемщики редко уходят из своего банка, а все те, кто уходит, чаще всего имеют просрочки. Зачастую заемщики с помощью рефинансирования хотят закрыть задолженность в одном банке, взяв кредит в другом. Такие клиенты банкам не нужны, и им предлагают условия хуже, чем они уже имеют», — пояснил Г. Вахитов.Так или иначе, принимая решение о переоформлении кредита в другом банке, по мнению экспертов, необходимо изучить все предлагаемые требования. Так как в реальности те условия, которые предлагают кредитные организации в рекламе, в большинстве случаев либо не соответствуют реальному положению дел, либо предполагают дополнительные обязательства, которые могут сделать рефинансирование кредита бессмысленным и даже невыгодным.