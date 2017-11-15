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При поддержке Группы ЧТПЗ артисты мюзикла «Посмотри, как я летаю!» приступили к репетициям на большой сцене
15 ноябрь 2017 (17:28)
Артисты мюзикла «Посмотри, как я летаю!» (проект реализуется при поддержке Группы ЧТПЗ) впервые приступили к репетициям на большой сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Под руководством режиссёра-постановщика Екатерины Василёвой и балетмейстера Алексея Ищука на большой сцене проходят репетиции и сборка всех компонентов спектакля, когда отдельные действия собираются в единое целое. Премьерный показ мюзикла «Посмотри, как я летаю!» откроет XV юбилейный благотворительный театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность» в декабре этого года.
«Над созданием творческого проекта «Посмотри, как я летаю!» трудится большая постановочная команда композиторов, художников, вокалистов. График репетиций наших юных артистов ничем не уступает режиму работы профессиональных актёров», — комментирует балетмейстер мюзикла «Посмотри, как я летаю!» Алексей Ищук.
Одними из самых массовых и зрелищных сцен мюзикла, которые репетируют воспитанники школы, являются «Я — лучший» и «Прибытие Распорядителя»: здесь у каждого маленького артиста есть возможность проявить себя.
Детская школа мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна открылась в апреле 2017 года специально для развития юных талантов по инициативе Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров.
После премьерного показа в рамках фестиваля «Снежность» семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!» войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки.
Под руководством режиссёра-постановщика Екатерины Василёвой и балетмейстера Алексея Ищука на большой сцене проходят репетиции и сборка всех компонентов спектакля, когда отдельные действия собираются в единое целое. Премьерный показ мюзикла «Посмотри, как я летаю!» откроет XV юбилейный благотворительный театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность» в декабре этого года.
«Над созданием творческого проекта «Посмотри, как я летаю!» трудится большая постановочная команда композиторов, художников, вокалистов. График репетиций наших юных артистов ничем не уступает режиму работы профессиональных актёров», — комментирует балетмейстер мюзикла «Посмотри, как я летаю!» Алексей Ищук.
Одними из самых массовых и зрелищных сцен мюзикла, которые репетируют воспитанники школы, являются «Я — лучший» и «Прибытие Распорядителя»: здесь у каждого маленького артиста есть возможность проявить себя.
Детская школа мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна открылась в апреле 2017 года специально для развития юных талантов по инициативе Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров.
После премьерного показа в рамках фестиваля «Снежность» семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!» войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки.
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