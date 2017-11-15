Кризис
Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла в 2,5 раза
15 ноябрь 2017 (12:12)
На 1 ноября 2017 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 29 млн 451 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.
По сравнению с 1 октября 2017 года показатель вырос на 17 млн 543 тыс. руб. или в 2,5 раза.
В списке предприятий, которые сформировали просроченную задолженность, числятся организации по производству пара и горячей воды (тепловой энергии), котельные, металлургические предприятия, а также автошколы.
По сравнению с 1 октября 2017 года показатель вырос на 17 млн 543 тыс. руб. или в 2,5 раза.
В списке предприятий, которые сформировали просроченную задолженность, числятся организации по производству пара и горячей воды (тепловой энергии), котельные, металлургические предприятия, а также автошколы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла в 2,5 раза
- Сумма просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области выросла в 3,2 раза
- Сумма просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области выросла в 3,2 раза
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в августе выросла в 1,9 раза
- В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла в 2,1 раза
Loading...