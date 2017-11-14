Дайджест
Украина может ввести безвизовый режим с Кувейтом и Катаром
14 ноябрь 2017 (17:19)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев работает над безвизовым режимом с Кувейтом и Катаром. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает портал «Газета.ру».
«После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь Залив», — написал он.
Как сообщает Lb.ua, в начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал документ о безвизовом режиме между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как ожидается, документ может вступить в силу в декабре.
«После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь Залив», — написал он.
Как сообщает Lb.ua, в начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал документ о безвизовом режиме между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как ожидается, документ может вступить в силу в декабре.
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