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Украина может ввести безвизовый режим с Кувейтом и Катаром

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев работает над безвизовым режимом с Кувейтом и Катаром. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает портал «Газета.ру».



«После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь Залив», — написал он.



Как сообщает Lb.ua, в начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал документ о безвизовом режиме между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как ожидается, документ может вступить в силу в декабре.

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