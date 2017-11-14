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В Канаде погиб французский горнолыжник
14 ноябрь 2017 (17:18)
Французский горнолыжник Давид Пуассон разбился во время тренировки в Канаде. Об этом сообщает RT.
По информации L'Equipe, 35-летний Пуассон погиб, совершая спуск с горы в провинции Альберта.
Французский горнолыжник является бронзовым призером мирового первенства в скоростном спуске. Также спортсмен принял участие в Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 в Сочи.
По информации L'Equipe, 35-летний Пуассон погиб, совершая спуск с горы в провинции Альберта.
Французский горнолыжник является бронзовым призером мирового первенства в скоростном спуске. Также спортсмен принял участие в Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 в Сочи.
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