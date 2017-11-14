В Екатеринбурге представили новые купюры ЦБ

Напомним, в середине 2016 года Центральный банк России объявил о выпуске новых купюр достоинством 200 и 2 тыс. руб. Позже, 28 июня, было запущено голосование за выбор символов новых банкнот. Екатеринбург стал городом-номинантом для размещения на новых купюрах, когда двое из городских объектов — дом Севастьянова и гостиница «Исеть» — набрали на сайте свыше 5 тыс. голосов. Однако в финал конкурса столица Среднего Урала не вышла.Новые банкноты официально были выпущены в обращение в октябре этого года.«Первыми новинки получили жители Крыма и Дальнего Востока. В екатеринбургский СКБ-банк эти банкноты были доставлены из офиса в Хабаровске. Но и то у нас они пока в единичных количествах — только для обучения кассовых работников и настройки кассового оборудования», — рассказала начальник управления кассового обслуживания СКБ-банка Светлана Суворкова.По ее словам, новые деньги в Свердловской области начнут вводить в обращение в декабре этого года. Сначала их завезут в уральское отделение РКЦ ЦБ РФ, а оттуда начнут распространять по отделениям банков. Но практика других регионов, где они уже есть, показывает, что ЦБ делает это крайне аккуратно и небольшими партиями. Так что в широком обращении, когда купюры станут привычными, 200 и 2 тыс. руб. появятся к весне следующего года.На банкноте номиналом 200 руб., основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.Банкнота номиналом 2 тыс. руб. выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.Как рассказала С. Суворкова, обе банкноты изготовлены на хлопковой бумаге. Купюра номиналом 200 руб. также имеет полимерную пропитку, которая позволит улучшить износостойкость и увеличить срок службы в 1,5 раза.«По практике можем сказать, что 50-100-рублевые купюры живут год-полтора. Затем ЦБ изымает их из оборота через банки, заменяя банкноты на новые. Новая двухсотенная купюра с пропиткой будет служить минимум в 1,5 раза дольше», — пояснила начальник управления кассового обслуживания СКБ-банка Светлана Суворкова.Представитель СКБ-банка также рассказала, что еще одним важным отличием новых купюр является то, что на них изображен герб РФ, а не эмблема ЦБ, как на старых банкнотах. Также есть QR-код: достаточно поднести к нему смартфон, и появляется возможность по ссылке перейти на сайт ЦБ РФ, где будут изложены защитные признаки. Также на новинках присутствуют микротекст и микроузоры, которые можно рассмотреть под лупой.Как пояснила С. Суворкова, в течение какого-то времени банк будет проводить исследование потребности в таких деньгах.«Дело в том, что банкоматы имеют только четыре кассеты, а значит, надо будет на практике понять, насколько 200 и 2 тыс. руб. будут востребованы клиентами, но на это много времени не потребуется», — рассказала С. Суворкова.По ее словам, в первую очередь их будут выдавать через кассы, а банкоматы, пожалуй, отойдут немного на второй план. В банкомат входит всего 4 кассеты, поэтому сначала будет проанализирована потребность граждан в новых купюрах. Но обновление программ для банкоматов, работающих на прием денежных средств, в любом случае будет осуществлено.Также эксперт отметила, что выпуск купюр номиналом 200 и 2 тыс. руб. на данный момент завершают российский денежный ряд, и в ближайшее время банкноты нового достоинства не будут выпускаться. Исключением станут лишь юбилейные монеты и купюры.