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Украина собирается заработать на разрыве дипотношений с Россией

Украина собирается не просто разорвать дипломатические отношения с Россией, а еще и заработать на этом. Об этом намерении несколько депутатов «Блока Петра Порошенко» рассказали газете «Известия».



Как отмечается, в профильных комитетах Верховной Рады идет обсуждение законопроекта №0162 «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров».



В «Блоке Петра Порошенко» рассказали, что законопроект подразумевает закрытие и продажу здания Украинского культурного центра на Арбате в Москве.



«Его номинальная стоимость — порядка 4 млн долл. США, а рыночная — от 70 млн долл. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду? И набрать политических очков на антироссийском жесте, и заработать на дельте», — рассказали в партии.

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