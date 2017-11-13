Дайджест
В Германии предложили сократить рабочий день
13 ноябрь 2017 (12:25)
Председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что в Германии следует ввести более гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом сообщает на Deutsche Welle.
«Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело», — заявил он. Также Шмидт добавил, что фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды сотрудников.
При этом он предостерег от того, чтобы реформа трудового законодательства привела к скрытому увеличению рабочего времени. «Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время более гибко распределялось в течение дня и недели», — подчеркнул он.
«Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело», — заявил он. Также Шмидт добавил, что фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды сотрудников.
При этом он предостерег от того, чтобы реформа трудового законодательства привела к скрытому увеличению рабочего времени. «Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время более гибко распределялось в течение дня и недели», — подчеркнул он.
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