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В Каталонии арестовали спикера местного парламента

Суд Испании заключил под стражу на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тыс. евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебное постановление.



Другие бывшие члены президиума парламента Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет должны заплатить в течение недели залог в 25 тыс. евро и пока могут оставаться на свободе.



В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.

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