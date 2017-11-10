Дайджест
В Каталонии арестовали спикера местного парламента
10 ноябрь 2017 (17:27)
Суд Испании заключил под стражу на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тыс. евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебное постановление.
Другие бывшие члены президиума парламента Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет должны заплатить в течение недели залог в 25 тыс. евро и пока могут оставаться на свободе.
В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.
Другие бывшие члены президиума парламента Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет должны заплатить в течение недели залог в 25 тыс. евро и пока могут оставаться на свободе.
В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.
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