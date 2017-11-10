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США прокомментировали возможное размещение российских баз на Кубе и во Вьетнаме

В Госдепартаменте США «не удивились» словам о возможном размещении российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters.



Об этом заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.



«Я впервые слышу об этом от вас. Тем не менее, меня бы это не удивило...», — сказала она.



Ранее глава оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что размещение военной базы России на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности.

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