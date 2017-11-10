Дайджест
США прокомментировали возможное размещение российских баз на Кубе и во Вьетнаме
10 ноябрь 2017 (17:27)
В Госдепартаменте США «не удивились» словам о возможном размещении российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters.
Об этом заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.
«Я впервые слышу об этом от вас. Тем не менее, меня бы это не удивило...», — сказала она.
Ранее глава оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что размещение военной базы России на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности.
Об этом заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.
«Я впервые слышу об этом от вас. Тем не менее, меня бы это не удивило...», — сказала она.
Ранее глава оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что размещение военной базы России на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности.
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