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На Аляске построят завод по производству СПГ

Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Проект оценивается в 43 млрд долл., он может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Мощность СПГ-завода составит 20 млн т. сжиженного газа в год (примерно 27,6 млрд кубометров). Соглашение подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин.



Китайская China Petrochemical Corp., более известная как Sinopec Group, и американская Alaska Gasline Development Corp. подписали соглашение и одобрили план, который позволит поставлять СПГ в Китай. Согласно плану, от северных месторождений на Аляске будет проложен газопровод протяженностью 800 миль до завода СПГ на юге штата, откуда сжиженный газ можно будет погрузить на танкеры и отправить в Китай. В проекте также участвуют власти штата Аляска, China Investment Corp. и Bank of China Ltd.

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