Кризис

В России половина пациентов вынуждена платить за медпомощь

В России половина пациентов вынуждена оплачивать медицинскую помощь из-за труднодоступности положенных по ОМС бесплатных медуслуг. Об этом сообщает координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Народная оценка качества» Виктор Рожков.



«Низкий уровень доступности обязательной медпомощи связан с тем, что поликлиники самой организацией своей работы навязывают платные услуги», — считает он.



Во многих регионах почти невозможно записаться на бесплатный прием к специалисту из-за его высокой загрузки. В то время как за деньги тот же самый врач-специалист принимает без проволочек, отмечает Виктор Рожков.



Кроме того, зачастую пациенты вынуждены оплачивать прием в поликлиниках областных центров, потому что участковые терапевты не выписывают направление. В итоге у граждан не остается выбора: проехав 200-300 км, они соглашаются пройти платный прием.



«ОМС предусматривает оплату любой медицинской помощи, которая существует. Что не попадает в систему ОМС — считанные единицы. И если врач не дает направление, надо требовать с него вразумительный ответ или идти к заведующему отделения, главврачу. Если и они не дают логичного объяснения, надо обращаться к представителю своей страховой компании или в Росздравнадзор. А если и здесь не помогли — в прокуратуру», — посоветовал В. Рожков.

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