Дайджест
В ЕС раскритиковали «Северный поток-2»
9 ноябрь 2017 (13:47)
Еврокомиссия не видит необходимости в создании газопровода «Северный поток-2» из-за снижения потребления топлива в ЕС. Об этом говорится в материалах ведомств, передает портал «Лента.ру».
«В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа комиссия не видит необходимости в строительстве такой системы, как «Северный поток-2», — говорится в сообщении. Как отмечается, Евросоюз будет настаивать на сохранении транзита российского газа через Украину.
Еврокомиссия на этой неделе представит пакет поправок к газовой директиве. В списке предложений — недискриминационное установление тарифов, доступ третьих сторон, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Документ должен быть одобрен Советом стран ЕС и Европарламентом.
«В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа комиссия не видит необходимости в строительстве такой системы, как «Северный поток-2», — говорится в сообщении. Как отмечается, Евросоюз будет настаивать на сохранении транзита российского газа через Украину.
Еврокомиссия на этой неделе представит пакет поправок к газовой директиве. В списке предложений — недискриминационное установление тарифов, доступ третьих сторон, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Документ должен быть одобрен Советом стран ЕС и Европарламентом.
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