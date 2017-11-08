Дайджест
В Алтайском крае в ДТП погибли четыре человека
8 ноябрь 2017 (17:36)
В Топчихинском районе Алтайского края из-за столкновения рейсового автобуса с двумя автомобилями погибли четыре человека, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры автомобилей Toyota и Renault погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В автобусе пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель Toyota, не справившись с управлением, на мосту выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом, после чего с ними столкнулся Renault.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры автомобилей Toyota и Renault погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В автобусе пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель Toyota, не справившись с управлением, на мосту выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом, после чего с ними столкнулся Renault.
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