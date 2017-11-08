Росатом стал лидером в WorldSkills Hi-Tech

Победителем медального зачета IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017, прошедшего 3-7 ноября в Екатеринбурге, стала сборная ГК «Росатом». Команда завоевала 8 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, третий год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревнований.Итоги четырехдневной борьбы в профессиональном мастерстве объявили в Екатеринбурге 7 ноября на торжественной церемонии закрытия самых масштабных соревнований среди сотрудников российских промышленных корпораций. Первое место заняла сборная Росатома, второе — Ростеха, а третье — участники команды ЕВРАЗа.В состав сборной Росатома вошли 53 участника и 60 экспертов, которые были отобраны на соревнования по итогам отраслевого чемпионата AtomSkills-2017. Они продемонстрировали свое мастерство в 12 базовых компетенциях: «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мехатроника», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии композитов», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Управление жизненным циклом», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Электроника». Также по инициативе Росатома в программу чемпионата впервые включены три презентационные компетенции — «Инженер-технолог», «Инженерное проектирование», «Неразрушающий контроль».Среди атомных предприятий Свердловской области особенно отличились представители Топливной компании «ТВЭЛ» — АО «Уральский электрохимический комбинат» и ООО «НПО «Центротех». Так, верхнюю ступень пьедестала почета в компетенции «Промышленная автоматика» занял слесарь по КИПиА УЭХК Денис Никифоров (эксперт Сергей Шишкин).«Уральский электрохимический комбинат, как и топливный дивизион, и Росатом в целом, всегда находятся на острие новых, прорывных технологий, поэтому уметь решать сложные задачи для нас — повседневная работа. Моя победа — результат серьезной подготовки, причем как профессиональной, так и психологической. Для участия в чемпионате подобного уровня это невероятно важно наравне с умениями, знаниями и навыками», — рассказал Денис Никифоров.Представитель ООО «НПО «Центротех» инженер-конструктор Никита Сергеев (эксперт Андрей Шипицын) стал первым в компетенции «Инженерная графика». Его коллега Егор Гурков, инженер-конструктор-схемотехник ООО «НПО «Центротех» взял «золото» в компетенции «Электроника».«Сегодня в Росатоме работает более 250 тысяч человек, примерно 90 тысяч — это люди рабочих и инженерных специальностей. Для них возможность участвовать в соревнованиях и в движении WorldSkills в целом — это в первую очередь возможность освоить новые навыки и повысить свой уровень квалификации. У наших ребят потрясающая мотивация — им важно показать все, на что они способны. Тот колоссальный заряд энергии, уверенности в своих силах, который дает чемпионат, помогает им формировать новый образ человека труда», — пояснила генеральный директор Академии Росатома Юлия Ужакина.На торжественной церемонии закрытия чемпионата победителей, призеров и всех участников поздравил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.«Мы все сейчас единая команда, мы — команда промышленности России. Чемпионат имеет огромное значение для руководства корпорации. Это значит, что сегодня в этом зале сидит завтрашний день нашего предприятия, лучшие профессионалы в своих отраслях, лучшие профессионалы в своих компаниях, лучшие профессионалы нашей страны. Мы сделаем все, чтобы с каждым годом росло количество участников, рос профессионализм, потому что здесь закладываются наши будущие победы», — отметил Алексей Лиахачев.Следует отметить, что IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным как по количеству участников, так и по числу посетителей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых рабочих, за выступлениями которых наблюдали 30 тыс. посетителей.