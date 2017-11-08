Дайджест
В Малайзии крокодил убил рабочего
8 ноябрь 2017 (13:37)
В малайском штате Сабах спасатели нашли останки рабочего, которого съел крокодил. Об этом сообщает издание New Straits Times.
Пожарные на автомобиле и спасательной лодке в течение двух дней разыскивали пропавшего рабочего и нашли останки в семи километрах вниз по реке от места нападения.
По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев нападения на людей совершали гребнистые крокодилы.
Пожарные на автомобиле и спасательной лодке в течение двух дней разыскивали пропавшего рабочего и нашли останки в семи километрах вниз по реке от места нападения.
По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев нападения на людей совершали гребнистые крокодилы.
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