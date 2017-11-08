Дайджест

В Малайзии крокодил убил рабочего

В малайском штате Сабах спасатели нашли останки рабочего, которого съел крокодил. Об этом сообщает издание New Straits Times.



Пожарные на автомобиле и спасательной лодке в течение двух дней разыскивали пропавшего рабочего и нашли останки в семи километрах вниз по реке от места нападения.



По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев нападения на людей совершали гребнистые крокодилы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: