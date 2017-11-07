Кризис

НПФ «Будущее» получил убыток в размере 2,7 млрд руб. из-за «Росгосстраха» и ФК «Открытие»

Совокупный убыток негосударственного пенсионного фонда «Будущее» по итогам 9 месяцев 2017 года составил 2,7 млрд руб. Об этом сообщает RNS.



За аналогичный период прошлого года совокупный доход фонда составил 4,6 млрд руб.



Результат инвестиционной деятельности по итогам 9 месяцев 2017 года оказался отрицательным и составил минус 900 млн руб.



«На результаты деятельности НПФ «Будущее» основное влияние оказала отрицательная переоценка акций банка ФК «Открытие», страховой компании «Росгосстрах». Без учета эффекта от переоценки в III квартале 2017 года акций банка ФК «Открытие», страховой компании СК «Росгосстрах», прибыль фонда за 9 месяцев 2017 года до налогообложения составила 3 млрд руб., результат инвестиционной деятельности по итогам 9 месяцев 2017 года составил 4,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Ранее генеральный директор ФГ «Будущее» Марина Руднева сообщала, что в случае обнуления капитала банка «Открытие» в результате санации потери НПФ могут составить до 12 млрд руб.



«В этом случае мы рассматриваем возможность подать в суд на банк «Траст» до конца октября», — отметила М. Руднева.



Она пояснила, что незадолго до санации банк «Траст» выкупил акции банка «Открытие» на 40 млрд руб., в результате под его контролем совместно с аффилированными лицами оказалось 75% акций банка, но «Траст» не выставил оферту о выкупе бумаг другим акционерам.

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