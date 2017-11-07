Дайджест

В Австралии автомобиль врезался в здание школы

7 ноябрь 2017 (17:42)

Автомобиль въехал в здание школы в Сиднее, в результате чего двое детей погибли и еще 21 ребенок пострадал. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что всего в момент инцидента в классе находились 24 ребенка. Из них пятеро, включая двоих с серьезными травмами, были госпитализированы.

По данным телеканала, за рулем автомобиля находилась 52-летняя женщина, которая в результате ДТП не пострадала.

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