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В Австралии автомобиль врезался в здание школы

Автомобиль въехал в здание школы в Сиднее, в результате чего двое детей погибли и еще 21 ребенок пострадал. Об этом сообщает телеканал ABC.



Отмечается, что всего в момент инцидента в классе находились 24 ребенка. Из них пятеро, включая двоих с серьезными травмами, были госпитализированы.



По данным телеканала, за рулем автомобиля находилась 52-летняя женщина, которая в результате ДТП не пострадала.

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