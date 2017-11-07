Дайджест
Польша восстановит советскую военную технику
7 ноябрь 2017 (13:20)
Польские специалисты занимаются консервацией и восстановлением советской военной техники в Ираке. Об этом президент страны Анджей Дуда заявил во время совместной пресс-конференции с главой Ирака Фуадом Маасумом. Об этом сообщает ТАСС.
«Присутствуют и польские эксперты, которые занимаются обслуживанием и консервацией произведенного еще во времена Советского Союза военного оборудования, которого в Ираке очень много, — сказал он. — Мы бы хотели, чтобы это вооружение восстановило свои функции и могло служить иракской армии для установления мира и спокойствия в стране».
Дуда подчеркнул, что входящие в состав воинского контингента НАТО польские военные находятся в Ираке с обучающими миссиями.
«Присутствуют и польские эксперты, которые занимаются обслуживанием и консервацией произведенного еще во времена Советского Союза военного оборудования, которого в Ираке очень много, — сказал он. — Мы бы хотели, чтобы это вооружение восстановило свои функции и могло служить иракской армии для установления мира и спокойствия в стране».
Дуда подчеркнул, что входящие в состав воинского контингента НАТО польские военные находятся в Ираке с обучающими миссиями.
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