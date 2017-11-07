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Польша восстановит советскую военную технику

Польские специалисты занимаются консервацией и восстановлением советской военной техники в Ираке. Об этом президент страны Анджей Дуда заявил во время совместной пресс-конференции с главой Ирака Фуадом Маасумом. Об этом сообщает ТАСС.



«Присутствуют и польские эксперты, которые занимаются обслуживанием и консервацией произведенного еще во времена Советского Союза военного оборудования, которого в Ираке очень много, — сказал он. — Мы бы хотели, чтобы это вооружение восстановило свои функции и могло служить иракской армии для установления мира и спокойствия в стране».



Дуда подчеркнул, что входящие в состав воинского контингента НАТО польские военные находятся в Ираке с обучающими миссиями.

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