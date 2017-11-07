Максим Едрышов об особенностях системы регистрации ДТП по Европротоколу

В Свердловской области за последние годы количество обращений в страховые компании с извещениями о дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных по Европротоколу, выросло в несколько раз. Если в 2014 году их доля составляла 14% от общего количества ДТП, то уже в 2017 году она выросла до 40%.Дело в том, что, когда ввели Европротокол, все очень осторожно к этому относились, так как это был очень непривычный порядок оформления ДТП — без обращения в ГИБДД, вызова сотрудника полиции и потери времени на объяснения. Условия оказались достаточно просты: в дорожно-транспортном происшествии два участника, застрахованных по ОСАГО, ущерб нанесен только транспортным средствам, и его сумма не превышает 50 тыс. руб. Кроме того, не должно быть разногласий по поводу того, кто виноват в ДТП.После того, как Российский союз автостраховщиков (РСА) и ГИБДД начали проводить разъяснительную работу, а у граждан появился опыт такого оформления, популярность Европротокола возросла. Люди стали понимать, что получают такую же страховую выплату, как и при обращении в ГИБДД.Впрочем, сейчас этот рост несколько замедлился, поскольку до сих пор лимит выплаты по Европротоколу составляет 50 тыс. руб., а этого часто не хватает на покрытие ущерба. Чтобы перестраховаться, люди вызывают Госавтоинспекцию. Между тем, если указанного лимита не хватает, правила дорожного движения позволяют зарегистрировать ДТП позднее. Для этого нужно созвониться со вторым участником происшествия, приехать в Госавтоинспекцию, показать извещение, которое составили, и попросить произвести оформление. Отказать ведомство не в праве. Однако после оформления Европротокола водителю все же может оказаться сложнее зарегистрировать ДТП в ГИБДД.Поэтому сейчас в правительстве РФ рассматривается законопроект об увеличении лимита Европротокола до 100 тыс. руб. В случае его принятия еще больше людей станет пользоваться такой формой регистрации ДТП.Есть еще один нюанс, о котором многие не знают: после того, как стороны оформили Европротокол, виновник ДТП обязан обратиться в свою страховую компанию и сообщить о страховом случае. Если он этого не сделает в течение пяти дней, а такое бывает очень часто, страховщик имеет право взыскать с виновника сумму, которую он выплатил. Это достаточно странная норма, и она не слишком понятна для водителей.Однако несмотря на эти сложности, в целом система работает, и в России она будет развиваться. Сегодня все чаще говорят о том, что необходимо избавлять Госавтоинспекцию от функции регистрации ДТП, где ущерб нанесен только транспортным средствам. Во всем мире, где есть система страхования автогражданской ответственности, организацией службы аварийных комиссаров занимаются страховые компании. Они сами проводят расследования, устанавливают виновника ДТП и совершают выплату. Такая система работает в других странах, и у нас, скорее всего, через несколько лет она будет внедрена.Однако страховые компании пока к этому не готовы. Для них такое нововведение означает повышение расходов на деятельность аварийных комиссаров, и его внедрение будет, по словам страховщиков, невозможно без очередного повышения тарифов.Для водителей же передача регистрации ДТП страховым организациям может быть удобна. Так, например, в Екатеринбурге бывают случаи, когда в Госавтоинспекции оформляются более 150 ДТП с ущербом только «по железу» в день. В результате сотрудники ГИБДД должны взять объяснения примерно у 300 человек вместо того, чтобы заниматься выполнением своей прямой функции — обеспечением безопасности на дорогах.