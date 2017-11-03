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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на Манхэттене. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что группировка не представила никаких доказательств своего заявления.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова.

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