Дайджест
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
3 ноябрь 2017 (14:07)
Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на Манхэттене. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что группировка не представила никаких доказательств своего заявления.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова.
Отмечается, что группировка не представила никаких доказательств своего заявления.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ИГ готовило теракт в Стамбуле
- Подготовка теракта в Манчестере длилась один год
- ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
- ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Каире
- ИГ совершило двойной теракт в Ливане
Loading...