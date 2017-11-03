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WADA одобрило решение комиссии МОК о дисквалификации российских лыжников

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осталось довольно решением о дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которое приняла комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Об этом сообщает ТАСС.



«WADA полностью приветствует решение комиссии Освальда. Помимо подтверждения выводов комиссии Ричарда Макларена, дан мощный сигнал для всех спортсменов о том, что санкции за нарушение антидопинговых правил, соответствующие кодексу WADA, могут быть приняты в отношении нарушителей даже спустя несколько лет», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.



«Агентство предвидит своевременное завершение комиссией Освальда оставшихся 26 дел российских спортсменов. Мы уверены, что результаты работы комиссий Освальда и Самуэля Шмида окажут неоценимое влияние на защиту прав спортсменов и право на «чистую» конкуренцию», — отметил президент WADA Крейг Риди.

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