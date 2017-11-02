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России предсказали провал на ОИ-2018

Сборная России займет восьмое место в общекомандном зачете на зимних Олимпийских играх 2018 года. Такой вывод сделали исследователи из компании Gracenote.



Отечественные спортсмены завоюют 21 медаль, из которых шесть будут золотыми, пять серебряными и десять — бронзовыми. Лидером станут немцы, которые увезут домой 35 наград (14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых), второе место займут спортсмены из Норвегии с 32 медалями (12, 10, 10), третье — американцы, у которых на счету будет 29 наград (10, 7, 12).



Хозяевам Игр, сборной Кореи, предрекли шестое место. По мнению исследователей, спортсмены из этой страны возьмут 10 медалей (7, 2, 1).

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