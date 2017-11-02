Дайджест
России предсказали провал на ОИ-2018
2 ноябрь 2017 (17:34)
Сборная России займет восьмое место в общекомандном зачете на зимних Олимпийских играх 2018 года. Такой вывод сделали исследователи из компании Gracenote.
Отечественные спортсмены завоюют 21 медаль, из которых шесть будут золотыми, пять серебряными и десять — бронзовыми. Лидером станут немцы, которые увезут домой 35 наград (14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых), второе место займут спортсмены из Норвегии с 32 медалями (12, 10, 10), третье — американцы, у которых на счету будет 29 наград (10, 7, 12).
Хозяевам Игр, сборной Кореи, предрекли шестое место. По мнению исследователей, спортсмены из этой страны возьмут 10 медалей (7, 2, 1).
Отечественные спортсмены завоюют 21 медаль, из которых шесть будут золотыми, пять серебряными и десять — бронзовыми. Лидером станут немцы, которые увезут домой 35 наград (14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых), второе место займут спортсмены из Норвегии с 32 медалями (12, 10, 10), третье — американцы, у которых на счету будет 29 наград (10, 7, 12).
Хозяевам Игр, сборной Кореи, предрекли шестое место. По мнению исследователей, спортсмены из этой страны возьмут 10 медалей (7, 2, 1).
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