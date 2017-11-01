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Сурков и Волкер провели консультации по ситуации на Украине

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов и госсекретарь США Рекс Тиллерсон позитивно оценили консультации между помощником президента России Вячеславом Сурковым и специальным представителем Госдепа Куртом Волкером по ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Николая Лахонина.



«Была выражена позитивная оценка консультаций Сурков-Волкер по безусловной реализации минских договоренностей по Украине», — заявил он.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что слова Курта Волкера прямо противоречат действиям стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.

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