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Петиция за импичмент Трампа набрала более 1 млн голосов

Петиция за импичмент президента США Дональда Трампа, размещенная на сайте американского миллиардера Тома Стайера, набрала более 1 млн подписей в течение 10 дней. Об этом сообщает The Hill.



Предприниматель, сторонник Демократической партии начал кампанию против Трампа 20 октября. Он опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором обвинил Трампа в нарушении ряда законов и агрессивной внешней политике.



Также Стайер написал письма губернаторам и мэрам американских городов с призывом выступить за импичмент президента. Трамп 27 октября в своем Twitter прокомментировал замыслы Стайера, назвав его «чокнутым и абсолютно ненормальным».



Конституция США предусматривает возможность импичмента президента. Для этого нужно собрать большинство голосов в палате представителей, после чего необходимо заручиться голосами двух третей членов сената.

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