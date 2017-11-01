Дайджест
Петиция за импичмент Трампа набрала более 1 млн голосов
1 ноябрь 2017 (13:02)
Петиция за импичмент президента США Дональда Трампа, размещенная на сайте американского миллиардера Тома Стайера, набрала более 1 млн подписей в течение 10 дней. Об этом сообщает The Hill.
Предприниматель, сторонник Демократической партии начал кампанию против Трампа 20 октября. Он опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором обвинил Трампа в нарушении ряда законов и агрессивной внешней политике.
Также Стайер написал письма губернаторам и мэрам американских городов с призывом выступить за импичмент президента. Трамп 27 октября в своем Twitter прокомментировал замыслы Стайера, назвав его «чокнутым и абсолютно ненормальным».
Конституция США предусматривает возможность импичмента президента. Для этого нужно собрать большинство голосов в палате представителей, после чего необходимо заручиться голосами двух третей членов сената.
Предприниматель, сторонник Демократической партии начал кампанию против Трампа 20 октября. Он опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором обвинил Трампа в нарушении ряда законов и агрессивной внешней политике.
Также Стайер написал письма губернаторам и мэрам американских городов с призывом выступить за импичмент президента. Трамп 27 октября в своем Twitter прокомментировал замыслы Стайера, назвав его «чокнутым и абсолютно ненормальным».
Конституция США предусматривает возможность импичмента президента. Для этого нужно собрать большинство голосов в палате представителей, после чего необходимо заручиться голосами двух третей членов сената.
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