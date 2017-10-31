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Фонд развития промышленности Свердловской области оказался не востребован у бизнеса
31 октябрь 2017 (17:40)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Фонд технологического развития промышленности Свердловской области оказался не востребован у предпринимателей. Об этом на брифинге рассказала министр финансов региона Галина Кулаченко.
«На сегодняшний день фонд не востребован. В этом году из областного бюджета на него было выделено 300 млн руб. Есть определенные нюансы, которые мы прорабатываем с министерством промышленности. Деньги перейдут на следующий год. Предприниматели говорят, что там очень сложные условия выделения денег. Им не хочется получать льготное кредитование. Все хотят прямые субсидии. Мы считаем, что все-таки должны развиваться рыночные механизмы», — рассказала Г. Кулаченко.
Отметим, что Фонд технологического развития промышленности Свердловской области был создан в конце 2016 года.
«На сегодняшний день фонд не востребован. В этом году из областного бюджета на него было выделено 300 млн руб. Есть определенные нюансы, которые мы прорабатываем с министерством промышленности. Деньги перейдут на следующий год. Предприниматели говорят, что там очень сложные условия выделения денег. Им не хочется получать льготное кредитование. Все хотят прямые субсидии. Мы считаем, что все-таки должны развиваться рыночные механизмы», — рассказала Г. Кулаченко.
Отметим, что Фонд технологического развития промышленности Свердловской области был создан в конце 2016 года.
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