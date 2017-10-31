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Уровень проблемных кредитов в банковской системе России достигает 10%

УрБК, Москва. 31.10.2017. Уровень проблемных кредитов в банковской системе России в настоящий момент составляет порядка 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление зампреда Центробанка Василия Поздышева.



«Если смотреть точные цифры по статистике, у нас объем просроченных кредитов в корпоративном секторе чуть менее 7%, объем просроченных кредитов в секторе розничных кредитов физическим лицам, который включает ипотеку, в которой просрочка очень низкая, — чуть менее 8%», — сказал В. Поздышев.



Напомним, ранее ЦБ заявил, что считает необходимым разрешить временной администрации санируемых банков самостоятельно проводить докапитализацию финансовых учреждений без опоры на мнение акционеров. Напомним, что сейчас ЦБ санирует два крупных банка — «Открытие» и «Бинбанк».

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