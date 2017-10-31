Дайджест
Facebook заподозрили в слежке за пользователями
31 октябрь 2017 (11:53)
На Reddit обратили внимание на ролик с доказательствами того, что Facebook якобы следит за пользователями. Ролик был опубликован посетителем ресурса с ником AnimalCrust и за несколько часов набрал более 100 тыс. лайков и 11 тыс. комментариев. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
На видео мужчина показывает, как Facebook подслушивает бытовые разговоры пользователей через микрофоны их гаджетов, чтобы подогнать контекстную рекламу под интересы клиентов. Так, в начале ролика он специально разговаривает только о котах и кошачьей еде. Затем автор открывает приложение социальной сети и демонстрирует внезапно появившуюся рекламу кормов для домашних питомцев.
В комментариях под постом посетители Reddit отметили, что у них были похожие ситуации. По их словам, приложение Facebook не раз рекламировало им вещи, о которых они просто разговаривали со своими близкими.
На видео мужчина показывает, как Facebook подслушивает бытовые разговоры пользователей через микрофоны их гаджетов, чтобы подогнать контекстную рекламу под интересы клиентов. Так, в начале ролика он специально разговаривает только о котах и кошачьей еде. Затем автор открывает приложение социальной сети и демонстрирует внезапно появившуюся рекламу кормов для домашних питомцев.
В комментариях под постом посетители Reddit отметили, что у них были похожие ситуации. По их словам, приложение Facebook не раз рекламировало им вещи, о которых они просто разговаривали со своими близкими.
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