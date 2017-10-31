Дайджест

В Москве обокрали квартиру судьи

31 октябрь 2017 (11:52)

Квартиру судьи по гражданским делам Московского городского суда обокрали и подожгли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 29 октября. В полицию поступило сообщение о пожаре в квартире на Ленинском проспекте, принадлежащей судье Мосгорсуда по гражданским делам. В ходе следствия выяснилось, что в квартиру проник неизвестный, похитил найденные там 600 долл. США, а затем поджег помещение — на площади пять квадратных метров были обнаружены три очага возгорания. Судья в это время находился за городом.

По данным источника «Ленты.ру» в экстренных службах, в квартире горела кухня. К моменту прибытия пожарных дверь в помещение была незаперта, вероятно, преступники проникли внутрь путем взлома. С верхних этажей эвакуировали десять человек, никто не пострадал.

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