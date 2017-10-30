Дайджест
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на треть
30 октябрь 2017 (17:25)
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что за первые восемь месяцев 2017 года взаимный товарооборот России и КНР превысил 54 млрд долл. США Об этом сообщает РИА «Новости».
«Благодаря совместным усилиям в текущем году был обеспечен рост двустороннего товарооборота, который только по итогам восьми месяцев увеличился на треть и превысил 54 млрд долл.», — заявил Рогозин.
Он также подчеркнул, что главная задача — это поддержка долгосрочной устойчивой динамики торгово-экономического сотрудничества.
«Благодаря совместным усилиям в текущем году был обеспечен рост двустороннего товарооборота, который только по итогам восьми месяцев увеличился на треть и превысил 54 млрд долл.», — заявил Рогозин.
Он также подчеркнул, что главная задача — это поддержка долгосрочной устойчивой динамики торгово-экономического сотрудничества.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В январе-октябре импорт из России в КНР снизился на 5,2%
- В июле 2016 года товарооборот между РФ и Китаем сократился на 17%
- Товарооборот между Россией и США сократился в 2015 году на 27,9%
- За пять месяцев товарооборот между Россией и Китаем снизился на треть
- Товарооборот России с Китаем за пять месяцев упал на треть
Loading...