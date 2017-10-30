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Товарооборот между Россией и Китаем вырос на треть

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что за первые восемь месяцев 2017 года взаимный товарооборот России и КНР превысил 54 млрд долл. США Об этом сообщает РИА «Новости».



«Благодаря совместным усилиям в текущем году был обеспечен рост двустороннего товарооборота, который только по итогам восьми месяцев увеличился на треть и превысил 54 млрд долл.», — заявил Рогозин.



Он также подчеркнул, что главная задача — это поддержка долгосрочной устойчивой динамики торгово-экономического сотрудничества.

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