Дайджест

Представитель Путина провел переговоры с Асадом

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает RT.



«На прошлой неделе мы были в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране», — сказал он.



Он также отметил, что разговор продолжался более трех часов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: