Дайджест

Представитель Путина провел переговоры с Асадом

30 октябрь 2017 (17:25)

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает RT.

«На прошлой неделе мы были в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране», — сказал он.

Он также отметил, что разговор продолжался более трех часов.

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