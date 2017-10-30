Дайджест
Представитель Путина провел переговоры с Асадом
30 октябрь 2017 (17:25)
Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает RT.
«На прошлой неделе мы были в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране», — сказал он.
Он также отметил, что разговор продолжался более трех часов.
«На прошлой неделе мы были в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка Сирией развития ситуации в стране», — сказал он.
Он также отметил, что разговор продолжался более трех часов.
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