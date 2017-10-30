Свердловчане массово гибнут на рабочем месте

В Свердловской области продолжают гибнуть рабочие в результате несчастных случаев на производстве. Государственная инспекция труда каждый месяц фиксирует трагические инциденты. Чаще всего гибель людей связана с неудовлетворительной организацией работ и грубым нарушением техники безопасности. Также на ситуацию повлиял экономический кризис. Массовые сокращения персонала привели к тому, что тот же или даже больший объем работы стало выполнять меньшее количество людей. В результате люди чаще совершают трагические ошибки.Эксперты отмечают, что в 2016 году в Свердловской области произошел всплеск производственного травматизма. На рабочем месте погибли 74 жителя региона. В I полугодии 2017 года ситуация практически не улучшилась. На Среднем Урале произошло 22 несчастных случая со смертельным исходом (за аналогичный период прошлого года 23), в результате которых погибли 23 человека (в январе-июне 2016 года — 26 человек).Как отмечают в государственной инспекции труда, в III квартале 2017 года позитивная динамика сохраняется. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной.«За 9 месяцев 2017 года у нас произошло меньше несчастных случаев на производстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в сфере торговли. Здесь произошел рост числа погибших с 4 до 5 человек. В строительной отрасли показатель составил 13 человек (в январе-сентябре 2016 года — 8 человек). Однако здесь важно отметить, что в эту статистику входят сотрудники одного из предприятий, которые погибли в ДТП в составе 8 человек», — заявил глава Государственной инспекции труда по Свердловской области Федор Кравцов 30 октября 2017 года в ходе общественных слушаний правоприменительной практики в Екатеринбурге.Несчастные случаи со смертельным исходом фиксируются регулярно. Последний произошел 25 октября. С 9-го этажа строящегося дома в Екатеринбурге по ул. Амундсена упал рабочий. Обстоятельства трагического инцидента пока неизвестны.Ранее, 18 октября, несчастный случай произошел на производственной площадке ОАО «СУАЛ-Богословский алюминиевый завод» (входит в состав ОК «Русал»). По предварительной информации, слесарь предприятия проводил работы по подготовке к ремонту шаровой мельницы (цилиндр, где перемалывается боксит). Рабочий был в страховочном поясе, прикрепленном к страховочному тросу. После того, как мужчина закончил работы, он отстегнул пояс и упал с высоты 6 метров. От полученных травм он скончался.27 сентября в Туринске погиб 45-летний рабочий. По версии СК России, виновник трагедии — водитель автокрана, который нарушил технику безопасности: он работал у линии электропередачи. Рабочий хотел помочь крановщику и взялся за металлическую стропу, через которую прошел разряд тока. Мужчина погиб на месте.«Анализ причин несчастных случаев показывает, что наиболее распространенной причиной несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства работ, данная причина была установлена в 29 расследованных несчастных случаях, происшедших в I полугодии 2017 года, из них в 6 случаях со смертельным исходом. Это наблюдается практически во всех отраслях. Далее идут следующие причины: недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, нарушение технологического процесса и требований безопасности при эксплуатации транспортных средств», — говорится в отчете Госинспекции труда по Свердловской области.Нарушения трудового распорядка и дисциплины труда, как правило, сводились к тому, что работающие допускали неоправданное сокращение технологических операций. Также имели место случаи выхода на службу в состоянии алкогольного опьянения.Для того, чтобы выявить психически неустойчивых сотрудников, предприятия должны регулярно проводить медосмотры. Однако многие организации игнорируют это законодательное требование, что повышает вероятность возникновения несчастных случаев.«Достаточно часто выявляются нарушения по медицинским осмотрам. Предприятия допускают сотрудника до работ без прохождения соответствующей процедуры. Либо медицинский осмотр проводится не в полном объеме. Согласно Трудовому кодексу, все финансовые затраты должен нести работодатель. Это также касается психиатрического освидетельствования», — сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда по Свердловской области Татьяна Гасилина.В условиях экономического кризиса многие предприятия намеренно сокращают расходы на безопасность труда. Нередко это приводит к трагическим последствиям. Также сказывается человеческий фактор. Из-за падения реальных доходов населения многие люди живут в условиях постоянного стресса. У них появляется невнимательность на рабочем месте. Кроме того, далеко не все рабочие имеют необходимую квалификацию для осуществления той или иной профессиональной деятельности.