Кризис
На Среднем Урале просроченная задолженность по зарплате предприятий-банкротов достигла 3,4 млн рублей
30 октябрь 2017 (15:26)
В Свердловской области сумма просроченной задолженности по зарплате предприятий, которые находятся в стадии конкурсного производства, на 1 октября 2017 года превысила 3,4 млн руб.
По данным Росстата, предприятия-банкроты задолжали 265 сотрудникам.
Напомним, в целом сумма просроченной задолженности в регионе на указанную дату составила 11,9 млн руб. перед 775 сотрудниками. В том числе 482 тыс. руб. предприятия должны уволенным в 2016 году сотрудникам.
По данным Росстата, предприятия-банкроты задолжали 265 сотрудникам.
Напомним, в целом сумма просроченной задолженности в регионе на указанную дату составила 11,9 млн руб. перед 775 сотрудниками. В том числе 482 тыс. руб. предприятия должны уволенным в 2016 году сотрудникам.
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