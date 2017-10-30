Кризис

На Среднем Урале просроченная задолженность по зарплате предприятий-банкротов достигла 3,4 млн рублей

В Свердловской области сумма просроченной задолженности по зарплате предприятий, которые находятся в стадии конкурсного производства, на 1 октября 2017 года превысила 3,4 млн руб.



По данным Росстата, предприятия-банкроты задолжали 265 сотрудникам.



Напомним, в целом сумма просроченной задолженности в регионе на указанную дату составила 11,9 млн руб. перед 775 сотрудниками. В том числе 482 тыс. руб. предприятия должны уволенным в 2016 году сотрудникам.

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