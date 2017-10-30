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В Мичигане в ДТП с каретой погибли трое детей
30 октябрь 2017 (13:45)
Трое детей в возрасте семи, девяти и 12 лет скончались после наезда автомобиля на карету, запряженную лошадью. Шесть других несовершеннолетних, находившихся в карете, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Fox News.
Столкновение произошло утром в воскресенье, 29 октября, в городе Шеридан штата Мичиган. Пикап ударил по карете сзади и почти полностью разрушил ее. Автомобиль получил незначительные повреждения. При этом сам водитель и лошадь не получили травм.
Следствие исключило версию алкогольного или наркотического опьянения водителя. Сейчас он сотрудничает со следствием.
Столкновение произошло утром в воскресенье, 29 октября, в городе Шеридан штата Мичиган. Пикап ударил по карете сзади и почти полностью разрушил ее. Автомобиль получил незначительные повреждения. При этом сам водитель и лошадь не получили травм.
Следствие исключило версию алкогольного или наркотического опьянения водителя. Сейчас он сотрудничает со следствием.
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