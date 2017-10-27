Дайджест

Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный в государственных СМИ.



«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте документа.



В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: