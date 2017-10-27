Дайджест
Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу
27 октябрь 2017 (13:22)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный в государственных СМИ.
«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте документа.
В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.
«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте документа.
В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.
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