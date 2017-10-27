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Жителя Каталонии уволили за переработку

Житель Барселоны Жеан П., работавший менеджером магазина Lidl, был уволен за то, что регулярно работал больше, чем требовалось. Об этом пишет газета El País, передает портал «Лента.ру».



Руководство выяснило, что зачастую, иногда даже за час до начала работы, сотрудник по собственной инициативе начинал «готовить магазин до его открытия для публики».



Мужчина проводил в магазине без санкции руководства от 49 до 87 минут каждый день. По правилам, за это полагается начислять дополнительную зарплату. Таким образом, работник нанес владельцам значительный ущерб.

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