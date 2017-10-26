Дайджест
WADA зафиксировало увеличение числа положительных допинг-проб
26 октябрь 2017 (17:21)
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило, что количество положительных допинг-проб в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает портал «Газета.ру».
Отмечается, что в 2015 году положительный результат дали 3 тыс. 809 допинг-проб из 303 тыс. 369, что составило 1,26% от общего количества. В 2016 году процент положительных допинг-проб увеличился до 1,60% — 4 тыс. 822 допинг-пробы из 300 тыс. 565.
Отмечается, что в 2015 году положительный результат дали 3 тыс. 809 допинг-проб из 303 тыс. 369, что составило 1,26% от общего количества. В 2016 году процент положительных допинг-проб увеличился до 1,60% — 4 тыс. 822 допинг-пробы из 300 тыс. 565.
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