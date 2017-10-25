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Кучеров стал лучшим снайпером НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял лидирующую позицию в списке снайперов НХЛ. В игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) Кучеров записал на свой счет один гол. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



Теперь на счету россиянина 11 голов в десяти встречах текущего розыгрыше регулярного чемпионата, в результате чего Кучеров обошел своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», который на данный момент забросил только десять шайб.

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