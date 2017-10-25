Дайджест
Кучеров стал лучшим снайпером НХЛ
25 октябрь 2017 (17:24)
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял лидирующую позицию в списке снайперов НХЛ. В игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) Кучеров записал на свой счет один гол. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
Теперь на счету россиянина 11 голов в десяти встречах текущего розыгрыше регулярного чемпионата, в результате чего Кучеров обошел своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», который на данный момент забросил только десять шайб.
Теперь на счету россиянина 11 голов в десяти встречах текущего розыгрыше регулярного чемпионата, в результате чего Кучеров обошел своего соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз», который на данный момент забросил только десять шайб.
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