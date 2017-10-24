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С начала года в Свердловской области выявили более 36 тонн санкционной продукции

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области было выявлено более 36 т запрещенных к ввозу продуктов. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по региону Светлана Терехова.



«Основную долю обнаруженной продукции составляют яблоки — около 27 т. Также мы выявили незаконный ввоз груш, томатов, клубники, всевозможные сорта салатов, грибы, перец, сельдерей. Кроме того, было обнаружено 172 кг мяса неизвестного происхождения. Чаще всего в Свердловскую область ввозят «санкционку» из Польши, Испании, Турции и Германии», — заявила С. Терехова.



По ее словам, вся задержанная продукция была изъята из оборота и уничтожена в рамках соответствующего законодательства.

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