Дайджест
Япония пообещала ужесточить политику в отношении КНДР
24 октябрь 2017 (10:22)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерениях проводить решительную и жесткую политику в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Как я обещал во время выборов, моей первостепенной задачей будет обеспечение жесткого подхода к Северной Корее», — сказал он.
По его словам, «это предполагает решительную дипломатию».
Ранее сообщалось, что правящая коалиция нижней палаты японского парламента, которую возглавляет Синдзо Абэ, по результатам выборов 22 октября может получить две трети мест.
«Как я обещал во время выборов, моей первостепенной задачей будет обеспечение жесткого подхода к Северной Корее», — сказал он.
По его словам, «это предполагает решительную дипломатию».
Ранее сообщалось, что правящая коалиция нижней палаты японского парламента, которую возглавляет Синдзо Абэ, по результатам выборов 22 октября может получить две трети мест.
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