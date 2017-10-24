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На Украине радикалы устроили погром в здании суда

Члены Организации украинских националистов (ОУН, деятельность организации запрещена в России) в понедельник разгромили Святошинский районный суд Киева, где избиралась мера пресечения лидеру объединения Николаю Кохановскому. Об этом сообщает «Страна.ua».



Суд перенес заседание на вторник. Защита Кохановского заявила, что срок предварительного задержания к 24 октября истечет, а полиция не сможет его задержать. Соратники Кохановского по ОУН потребовали освободить их лидера, отказавшись покидать зал заседания.



Полиция пошла на штурм зала, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ активисты начали кидать в полицейских мебель и другие предметы.

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