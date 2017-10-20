Кризис

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

20 октябрь 2017 (17:59)

Роспотребнадзор на 180 суток продлил запрет на розничную продажу в России спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в ряде регионов поддельным косметическим средством «боярышник».

После этого Роспотребнадзор регулярно продлевает срок действия запрета.

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