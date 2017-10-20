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Страны ЕС не намерены выходить из ядерного соглашения с Ираном

Лидеры стран Евросоюза подтвердили полную приверженность ядерному соглашению с Ираном, заключенному в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.



Таким образом, как отмечается, они надеются не допустить развала сделки, которую активно критикует американский президент Дональд Трамп.



«Мы остаемся полностью привержены к полному выполнению ядерного соглашения всеми сторонами. Мы рассматриваем это как ключевой вопрос безопасности для ЕС и региона», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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