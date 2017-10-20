Дайджест

Страны ЕС не намерены выходить из ядерного соглашения с Ираном

20 октябрь 2017 (17:24)

Лидеры стран Евросоюза подтвердили полную приверженность ядерному соглашению с Ираном, заключенному в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, как отмечается, они надеются не допустить развала сделки, которую активно критикует американский президент Дональд Трамп.

«Мы остаемся полностью привержены к полному выполнению ядерного соглашения всеми сторонами. Мы рассматриваем это как ключевой вопрос безопасности для ЕС и региона», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...