Дайджест
Страны ЕС не намерены выходить из ядерного соглашения с Ираном
20 октябрь 2017 (17:24)
Лидеры стран Евросоюза подтвердили полную приверженность ядерному соглашению с Ираном, заключенному в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, как отмечается, они надеются не допустить развала сделки, которую активно критикует американский президент Дональд Трамп.
«Мы остаемся полностью привержены к полному выполнению ядерного соглашения всеми сторонами. Мы рассматриваем это как ключевой вопрос безопасности для ЕС и региона», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Таким образом, как отмечается, они надеются не допустить развала сделки, которую активно критикует американский президент Дональд Трамп.
«Мы остаемся полностью привержены к полному выполнению ядерного соглашения всеми сторонами. Мы рассматриваем это как ключевой вопрос безопасности для ЕС и региона», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
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