Дайджест

В Индии избили футбольных судей

В Индии во время матча любительского чемпионата игроки одной из команд атаковали главного судью и боковых арбитров. Видео инцидента опубликовал спортивный журналист Шаджи Прабхакаран.



По ходу встречи футболисты стали драться с арбитром и его помощниками. Один из них ударил главного судью ногой в живот. «Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру», — написал журналист в социальной сети.



Ранее, 19 октября, российский хоккеист Николай Тимашов на тренировке клуба «Автомобилист» подрался с одноклубником, канадским спортсменом Тэйлором Беком. По окончании тренировки у Бека диагностировали перелом лицевой орбитальной кости.

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