Дайджест
В Индии избили футбольных судей
20 октябрь 2017 (12:24)
В Индии во время матча любительского чемпионата игроки одной из команд атаковали главного судью и боковых арбитров. Видео инцидента опубликовал спортивный журналист Шаджи Прабхакаран.
По ходу встречи футболисты стали драться с арбитром и его помощниками. Один из них ударил главного судью ногой в живот. «Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру», — написал журналист в социальной сети.
Ранее, 19 октября, российский хоккеист Николай Тимашов на тренировке клуба «Автомобилист» подрался с одноклубником, канадским спортсменом Тэйлором Беком. По окончании тренировки у Бека диагностировали перелом лицевой орбитальной кости.
По ходу встречи футболисты стали драться с арбитром и его помощниками. Один из них ударил главного судью ногой в живот. «Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру», — написал журналист в социальной сети.
Ранее, 19 октября, российский хоккеист Николай Тимашов на тренировке клуба «Автомобилист» подрался с одноклубником, канадским спортсменом Тэйлором Беком. По окончании тренировки у Бека диагностировали перелом лицевой орбитальной кости.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Мексиканский футболист убил судью
- Матчи «Спартака» будут проходить без комментариев Уткина
- Футболист сборной Нигерии во время тренировки ударил журналистку в живот
- Футболист молдавского клуба ударил арбитра в лицо
- КХЛ дисквалифицировала хоккеиста, покусавшего во время матча судью
Loading...