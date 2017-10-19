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В Таиланде погиб российский турист

Российский турист утонул во время купания на пляже острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Phuket Gazette, передает портал «Газета.ру».



Инцидент произошел 18 октября на пляже Карон. Как сообщается, 53-летний Евгений Эрдлей купался в опасной зоне.



Спасатели достали мужчину из воды, провели сердечно-легочную реанимацию, после чего вызвали скорую. Несмотря на усилия спасателей, спасти туриста не удалось.

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