Дайджест
В Таиланде погиб российский турист
19 октябрь 2017 (17:20)
Российский турист утонул во время купания на пляже острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Phuket Gazette, передает портал «Газета.ру».
Инцидент произошел 18 октября на пляже Карон. Как сообщается, 53-летний Евгений Эрдлей купался в опасной зоне.
Спасатели достали мужчину из воды, провели сердечно-легочную реанимацию, после чего вызвали скорую. Несмотря на усилия спасателей, спасти туриста не удалось.
Инцидент произошел 18 октября на пляже Карон. Как сообщается, 53-летний Евгений Эрдлей купался в опасной зоне.
Спасатели достали мужчину из воды, провели сердечно-легочную реанимацию, после чего вызвали скорую. Несмотря на усилия спасателей, спасти туриста не удалось.
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