Ценные бумаги возвращают вкладчиков

В первые шесть месяцев 2017 года большая часть экономических показателей России продемонстрировала восстановление, в результате чего многие финансовые инструменты показали положительную динамику. На данный момент эксперты и Центробанк настроены позитивно относительно окончания 2017 года, предсказывая увеличения объемов инвестиций в ценные бумаги.Состояние внутреннего долгового рынка России эксперты обсудили на X Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которая прошла 19 октября 2017 года в Екатеринбурге.По данным объединения, в I полугодии 2017 года прошлогодняя тенденция восстановления основных социально-экономических индикаторов в России продолжилась, а макроэкономические риски для страны показали снижение. Это, в свою очередь, привело к росту прямых инвестиций. Только за первые три месяца года прямые иностранные инвестиции составили 4,6 млрд руб., что в 73 раза выше аналогичного показателя прошлого года.Между тем, несмотря на рост промышленности и торговли, социальные доходы россиян остаются нестабильными. По мнению экспертов, при ограниченном росте зарплат динамика реально располагаемых доходов населения будет нулевой или даже отрицательной.«Общий объем денежных накоплений населения за шесть месяцев составил 28,3 трлн руб. Остаток средств на депозитах сокращается в пользу ценных бумаг и наличного хранения. Так, за июнь 2017 года объем средств, хранимых в ценных бумагах, достиг 4,6 трлн руб., что на 15,4% выше, чем год назад», — говорится в исследовании НАУФОР.Однако стоит отметить, что средства инвесторов неравномерно распределяются на фондовом рынке страны. Так, по итогам I полугодия 2017 года объем биржевых сделок с корпоративными облигациями вырос сразу на 54% и составил 3,3 трлн руб., в то время как рынок акций продолжает снижаться. За шесть месяцев сокращение составило 183,4 млрд руб.За указанный период рост продемонстрировал и рынок государственных облигаций. С января по июнь 2017 года этот сектор вырос на 16% до 6,1 трлн руб. В то время как рынок субфедеральных и муниципальных облигаций продолжает оставаться в состоянии глубокой стагнации, являясь самым неликвидным сектором внутреннего долгового рынка.По данным исследования НАУФОР, рынок РЕПО на данный момент является самым высокодоходным сектором. Объем биржевых сделок за шесть месяцев вырос на 29% и составил 156 трлн руб.Как отмечают эксперты, инвесторы в поисках более прибыльных инструментов для вложения средств постепенно отходят от консервативных вариантов, таких как банковский депозит. В результате этого вчерашние вкладчики принимают решение забрать средства из кредитных организаций и направить их в ценные бумаги.Так, с начала года, по данным Московской биржи, число уникальных частных клиентов выросло на 16% и составило 1,194 млн человек. С этим количеством растет и активность резидентов — число активных участников увеличилось на 10% до 89,2 тыс. человек.В результате этого, как отмечают аналитики НАУФОР, рынок индивидуальных инвестиционных счетов также начал расти (+13%), однако количество активных клиентов снизилось на 17%.Что касается коллективных инвестиций, то здесь также прослеживается положительная динамика. Стоимость чистых активов открытых фондов выросла на 45% до 163 млрд руб. Приток средств в эту категорию ПИФ в I полугодии составил 31,8 млрд руб.А вот количество профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний (УК) продолжает сокращаться. По данным НАУФОР на июль 2017 года, число юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами сократилось на 21,7% до 595. За полгода число УК, управляющих имуществом ПИФ, снизилось на 9,7% до 280 компаний.Так или иначе, интерес бывших банковских вкладчиков к рынку ценных бумаг увеличивается, в результате чего растет и актуальность вопроса законодательного регулирования этого сегмента. Одной из основных задач регулятора в этой сфере, по словам заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина, является защита прав инвестора.«Сегодня россияне активно пытаются найти альтернативу классическому банковскому депозиту, вложению в иностранную валюту и в недвижимость. Этот факт перед Центробанком ставит серьезные задачи по управлению фондовым рынком, информированию инвестора и защите его прав. Последние два пункта особенно важны, потому что инвестор, который привык к получению определенного дохода, спустя время начинает поступаться риском, чтобы сохранить прибыль. Это совершенно нормальная ситуация, но задача регулятора здесь сделать так, чтобы клиент обладал всей необходимой информацией, чтобы принять адекватное решение на свой страх и риск», — сказал Владимир Чистюхин на Х Уральской конференции НАУФОР в Екатеринбурге.Помимо проработки мер по защите инвестора, регулятор начал работу по налаживанию механизма принятия надзорных решений в отношении профессиональных участников фондового рынка. Здесь, в частности, идет речь о порядке отзыва лицензии, что может говорить о либерализации отношений между регулятором и участниками рынка.«На данный момент разработан механизм, который защищает интересы хозяйствующего субъекта. Документ гласит, что в случае, если надзорный орган видит повышенные риски, угрозу инвесторам, кредиторам и вкладчикам, то он направляет соответствующее уведомление об исправлении ситуации. Профучастник отвечает на это письмо, высказывая аргументы в свою защиту. Что немаловажно, он также получает право на очную встречу с надзорным органом. На этом этапе еще никакие решения в силу не вступают, идет обсуждение», — рассказал В. Чистюхин.Затем, если регулятор не согласен с аргументами защиты, этот вопрос выносится на обсуждение финансового надзора как высшего коллегиального органа. Именно он в конечном итоге принимает решение — либо отзывать или приостанавливать лицензию, либо позволить работать в прежнем ритме. Но стоит отметить, что и этот указ можно опротестовать через обращение к председателю Центрального банка РФ.«По сравнению с сегодняшним механизмом, предложенная схема это большой шаг вперед в плане работы с профессиональными участниками фондового рынка», — сказал В. Чистюхин.Значительные изменения, которые произошли во внешних и внутренних экономических процессах страны, отразились практических на всех финансовых секторах, и фондовый рынок не стал исключением. Снижение рентабельности банковских вкладов постепенно меняет отношение россиян к альтернативным инвестиционным инструментам. По мнению регулятора, в ближайшие годы интерес к рынку ценных бумаг продолжит расти, именно поэтому пересмотр законодательной базы этот сегмента сегодня как никогда актуален.