Кризис

В Екатеринбурге цены на автомобили с пробегом за год выросли на 9%

Средняя цена автомобилей с пробегом в Екатеринбурге за год выросла на 9% (до 533 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании сайта объявлений Avito.



Лидером потребительского спроса остается «АвтоВАЗ», а самым популярным возрастом авто — «старше 7 лет».



«В III квартале покупатели из Екатеринбурга больше всего интересовались машинами старше 7 лет, на них пришлось 67% всех запросов при средней цене 333 тыс. руб. за авто. Около 14% запросов пользователей «Avito Авто» из Екатеринбурга привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 743 тыс. руб., еще 12% запросов — возрастом шесть-семь лет по цене 588 тыс. руб. за авто; 7% — машины до трех лет по цене 1,07 млн руб. за авто», — говорится в сообщении.

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