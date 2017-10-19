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В Харькове внедорожник сбил 11 человек

В центре украинского Харькова внедорожник врезался в толпу. Погибли пять человек, еще шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.



Инцидент произошел на Сумской улице. Уточняется, что управлявшая автомобилем Lexus женщина въехала в людей, ожидавших зеленого сигнала светофора.



Виновница ДТП задержана. На месте работает следственно-оперативная группа.

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