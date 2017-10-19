Кризис

Уровень безработицы в РФ в сентябре вырос на 0,1%

Уровень безработицы в РФ в сентябре 2017 года, по предварительным данным, составил 5% после 4,9% месяцев ранее. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на оперативный доклад Росстата.



«В сентябре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 миллиона человек в возрасте 15-72 лет, или 5% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в документе.



При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.



Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в сентябре текущего года составила 76,8 млн человек, в возрасте от 15 до 72 лет — 76,6 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.



Рост показателя в сентябре произошел впервые с января текущего года. В январе 2017 года безработица в России выросла до 5,6% с декабрьских 5,3%. В феврале уровень безработицы не менялся, в марте он снизился до 5,4%, в апреле — до 5,3%, в мае — до 5,2%, в июне — до 5,1%. В июле показатель не менялся, а в августе продолжил снижение и достиг уровня 4,9%.

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