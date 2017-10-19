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Минздрав предложил запретить кальяны и электронные сигареты в кафе

УрБК, Москва, 19.10.2017. Минздрав РФ выступил за запрет курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в кафе и ресторанах. Предложение внесено на рассмотрение правительства в проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».



В числе мер борьбы с потреблением табака Минздрав предлагает «запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа».



Также в указанном документе ведомство предлагает ограничить промоакции в виде обмена или выдачи табачной продукции и ввести стандартизированную упаковку для всех брендов.



В марте в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить использование вейпов и кальянов, а также запретить их продажу несовершеннолетним с 1 июня.

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